سلم سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج أمس الثلاثاء دعما ماليا مقدما من بيت الزكاة الكويتي لصالح (صندوق الطلبة الفقراء وذوي الحاجة) التابع للجامعة الهاشمية الأردنية.

وقال السفير الدعيج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تسليم مبلغ 33 ألف دولار لرئيس الجامعة د.كمال هاني إن الدعم المقدم من (بيت الزكاة) يهدف إلى منح الطلبة من ذوي الحاجة الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية.

وأضاف الدعيج أن بيت الزكاة الكويتي يدعم باستمرار الأنشطة والبرامج التعليمية والتربوية الموجهة لشريحة الشباب في المجتمعات المحتاجة علاوة على جهوده «الرائدة» في مختلف الميادين الخيرية والإنسانية.

وأكد حرص السفارة على التعاون مع الجهات الكويتية المانحة والجهات الأردنية المستفيدة من المنح والتبرعات لضمان صرف المبالغ حسب الاتفاقات المبرمة والتأكد من سير البرامج المنفذة عبر تقارير تسلم للسفارة بصفة دورية.

من جانبه، قال د.هاني لـ«كونا» إن الدعم «الكريم» سيصرف لدفع المخصصات الدراسية لأكثر من 80 طالبا وطالبة من الفقراء وذوي الحاجة.

وأوضح أن الجامعة ستزود السفارة كشفا بأسماء الطلبة المستفيدين من هذا الدعم، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص النسبة الأكبر من المبلغ لتسجيل للطالبات تشجيعا على استمرارهن في التحصيل العلمي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على الاهتمام، معتبرا ان الدعم الكويتي يشكل «فرصة ثمينة» للطلبة نحو مساعدتهم لتلقي العلوم الأكاديمية بمختلف التخصصات.