حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس جمعية الجراحين د.سلمان الصباح عن تنظيم الجمعية المؤتمر الكويتي الأول للاختراعات والابتكارات الطبية والجراحية يوم السبت المقبل، متضمنا عددا من الأنشطة وورش العمل.

وقال د.سلمان، في تصريح صحافي أمس: ان المؤتمر يهدف إلى تدريب الأطباء الجدد وصقل خبراتهم وتعريفهم بطرق التعامل مع الحالات المرضية المختلفة في هذا المجال، لاسيما أنه يتيح الفرصة للأطباء بتخصصاتهم المختلفة للاطلاع على أحدث التطورات والمستجدات العلمية والعملية في مجال الجراحة.

وأشار إلى أن مجال الجراحة شهد أخيرا تطورا لافتا في خبرة الأطباء من حيث التعامل مع الحالات الصعبة والتطور في التقنيات الجراحية، مبينا أن هناك 16 متحدثا دوليا يشاركون في المؤتمر ومنهم من كلية الجراحين الأميركية إضافة إلى عدد من الأطباء في مجمل التخصصات الجراحية علاوة على مشاركة الهيئتين التمريضية والإسعافية.

وأضاف أن الجمعية تسعى بشكل حثيث إلى استقطاب رموز طبية عالمية لاستثمار خبراتها في تطوير المنظومة الصحية في الكويت، إذ ان المشاركين بفعاليات المؤتمر يمثلون دولا مختلفة منها أميركا الشمالية واليابان ونخبة من المحاضرين العرب والكويتيين من أصحاب الباع الطويل في هذا المجال.

وأوضح أن المؤتمر يستمر أربعة أيام، ويعنى كذلك بتسليط الضوء على الابتكار والتدريب في كل التخصصات الجراحية وتبيان ما يعانيه الجراحون من متاعب لإنقاذ حياة المرضى خصوصا في ظل نقص الكوادر الكويتية في مجال الجراحة.

هذا، وستطلق جمعية الجراحين خلال المؤتمر بالتعاون مع وزارة الصحة حملة وطنية تحمل عنوان «وقف النزيف» غايتها المساهمة في الخدمة المجتمعية لإنقاذ الأرواح عن طريق تدريب أفراد المجتمع على عمل الإسعافات الأولية لوقف النزيف.