افتتح مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب دورة بعنوان: مبادئ اللغة الروسية للمبتدئين، وذلك في قاعة التدريب الرئيسية للمركز داخل حرم المقر الرئيس للجامعة في منطقة العارضية.

وقال المحاضر في الدورة د.محمد الأنصاري في تصريح على هامش فعاليات الافتتاح ان الهدف من إقامة هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي تمكين المشاركين من معرفة المهارات الأولية للمستوى الأول لتعلم اللغة الروسية من خلال مجموعة من الدروس وعلى مدى 6 أسابيع وبواقع 3 أيام وساعتين في كل يوم من الأسبوع.

كما تستهدف الذين لا تمثل اللغة الروسية لغتهم الأم وشريحة الكبار ممن لديهم الإمكانية للعمل بشكل مستقل والتعامل مع جهاز الحاسب الآلي وممن لديهم على الأقل مستوى أساسي من المعرفة في اللغة العربية أو الإنجليزية.

وأشار إلى ان الدورة تتناول تعليم حروف اللغة الروسية قراءة وكتابة وطريقة لفظ كل حرف والأعداد والأرقام وأدوات الاستفهام والأفعال وتركيب الجمل.

وأكد حرص مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب على إقامة مثل هذه الدورات بالنسبة للعديد ممن لديهم الرغبة في تعلم اللغات والاطلاع على ثقافة الشعوب الأخرى، ومن لديهم أيضا الرغبة في متابعة الدراسة في المدارس والجامعات الروسية، فضلا عمن يحتم عليهم عملهم الوظيفي استخدام اللغة الروسية.