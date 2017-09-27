أعلن النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، اليوم الأربعاء، تأهل لاعب منتخب الكويت للرماية عاطف الدوسري، إلى بطولة العالم لألعاب المعاقين التي ستقام في كوريا الجنوبية العام المقبل في مسابقتين برماية البندقية الهوائية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ناصر العجمي، من كرواتيا إن اللاعب الدوسري تأهل بعد تحقيقه أرقاما ضمن بطولة كأس العالم للرماية المقامة حاليا في كرواتيا بمشاركة أكثر من 100 رام ورامية من 26 دولة.

وأضاف العجمي الذي يرأس أيضا الوفد المشارك في المسابقة التأهيلية لبطولة العالم أن الدوسري حقق رقما تأهيليا في مسابقة رماية البندقية الهوائية وقوفا (R4) التي شارك فيها 24 راميا، إضافة إلى إنجازه في مسابقة رماية البندقية رقودا (R5) التي شارك فيها 29 راميا.

وأشاد بما حققه الدوسري في منافسات هذه البطولة التي شهدت مشاركة افضل رماة وراميات العالم بهدف التأهل لبطولة العالم الشاملة التي تعد ثاني أهم بطولة بعد دورة الألعاب البارلمبية والتي تقام مرة كل عامين.

وأكد حرص النادي على إشراك لاعبيه في مثل هذه البطولات المهمة المؤهلة لبطولات العالم والأولمبياد، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة لمشاركات النادي في كل الألعاب الرياضية علاوة على دعم الأنشطة الداخلية.