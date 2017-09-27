بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، أعرب فيها سموه عن خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه والتي تكللت بالتوفيق، سائلا سموه المولى جل وعلا أن ينعم على سموه بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ضمنها سموه خالص تهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على سموه بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.