أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، قرعة الدفعة الأولى من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 2).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن هذه الدفعة تشمل 303 قسائم بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 9 فبراير 2012.

وأضافت أنه سيتم إعلان أسماء الدفعة الثانية من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في (إن2) بالمشروع ذاته يوم الأربعاء المقبل.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).