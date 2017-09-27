قام قريق الطوارئ التابع لبلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية استهدفت المحلات التجارية بالمحافظة بغرض متابعة تراخيص الإعلان الخارجي للمحلات والحد والحد من مخالفة قوانين وأنظمة البلدية وقد أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة اشتملت على عدم صيانة الإعلان، انتهاء ترخيص الإعلان، إقامة إعلان بدون ترخيص من قبل البلدية ، إضافة إعلان من غير ترخيص من قبل البلدية .



وقد تمت إزالة 48 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة وذلك لمنع حجب الرؤية لقائدي المركبات في الخطوط السريعة والفرعية، والحد من تشويه المنظر العام للبلاد، وعلى إثرها تم ارسال ارسالهم الى موقع حجز البلدية .



كما دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت اصحاب المحلات التجارية بضرورة متابعة ترخيص الإعلان وذلك لتفادي تحرير المخالفات، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتمعاي للبلدية @kuwmun