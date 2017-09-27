عينت الخارجية السعودية فاطمة باعشن متحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، لتكون بذلك أول سيدة يتم تعيينها في منصب متحدث باسم سفارة للمملكة على مستوى العالم.

يأتي القرار بعد ساعات من قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخ السعودية.

وكتبت باعشن تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها :"فخورة بأن أخدم السفارة السعودية في الولايات المتحدة كمتحدثة باسمها.

أشعر بالامتنان".

ووفقا لموقع "العربية نت"، فقد حصلت باعشن على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو. وشغلت مناصب قيادية عدة،

أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية في العاصمة الأمريكية. وقد عملت مع وزارة العمل والاقتصاد والتخطيط بين عامَي 2014 و.2017 وتشمل مجالات

تركيزها سوق العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصاديا.

وعملت باعشن كذلك مستشارة في الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.