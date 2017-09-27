تستضيف دولة الكويت غدا الخميس، أعمال الدورة غير العادية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لاختيار مدير عام للمنظمة خلفا للدكتور عبدالله المحارب الذي وافته المنية في مايو الماضي.

وتعد دولة الكويت داعما أساسيا لجهود نشر التعليم والثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمجالات نشر العلم فضلا عن مواصلة دعمها لجهود المنظمات الإسلامية والعربية والدولية المعنية بقضايا التربية والعلوم والثقافة.

وقال وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، اليوم الأربعاء، إن الهدف من عقد الدورة هو اختيار مدير عام للمنظمة إضافة إلى التباحث حول عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال.

وأوضح الأثري أن الكويت رشحت وكيل وزارة التربية المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي لتولي منصب المدير العام خلفا للدكتور المحارب لخبرته الواسعة التي يمتع بها في مجالات عمل المنظمة والتي اكتسبها من خلال عضويته في المجلس التنفيذي ممثلا عن الكويت لسنوات عدة.

وذكر ان وزارة التربية عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على حشد تأييد الدول الأعضاء في المنظمة لدعم مرشح دولة الكويت، موضحا ان تلك الجهود اسفرت عن موافقة اغلبية الأعضاء على استضافة الكويت لأعمال الدورة.

وقال ان موافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة خلال انعقاد الدورة الخاصة الاستثنائية في شهر مايو الماضي على استضافة الكويت لأعمال تلك الدورة تؤكد ان الكويت تسير في الاتجاه الصحيح لحشد التأييد لاختيار مرشحها الدكتور الحربي.