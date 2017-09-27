السكنية ستدعو أصحاب القسائم للبدء بإجراءات التسليم الفعلي وتسليمهم المستندات اللازمة لإستخراج تراخيص البناء

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، اليوم الأربعاء، قرب البدء بإصدار تراخيص البناء في مشروع (غرب عبدالله المبارك) بعد أخذ موافقتي وزارتي الكهرباء والماء والأشغال العامة.

وقال الجبري في بيان صحافي، انه قام بتوجيه الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لاستقبال طلبات تراخيص البناء في المشروع بأسرع وقت.

وأضاف ان (الكهرباء والماء) أبدت موافقتها على إيصال الخدمات للمشروع شريطة تسلم المحطات الكهربائية الموجودة في إطار المشروع والتي يتم تنفيذها بواسطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وذكر ان (السكنية) ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بدعوة المواطنين أصحاب القسائم في المشروع للبدء بإجراءات التسليم الفعلي وتسليمهم المستندات الخاصة اللازمة لإستخراج تراخيص البناء.

وأوضح ان (السكنية) ستسلم المواطنين أصحاب القسائم في المشروع شهادة موجهة لبلدية الكويت مرفق فيها رسم (كروكي) بالخدمات الخاصة بالقسيمة.

ولفت الجبري أيضا إلى موافقة وزارة الأشغال العامة على البناء في قسائم المشروع وان يتم ربط القسائم على الشبكة العامة خلال الربع الثالث من عام 2019 مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع في مراحله النهائية للتنفيذ من قبل (السكنية).

يذكر أن منطقة (غرب عبدالله المبارك) شهدت أمس الثلاثاء مراسم أولى مراحل تسلم (السكنية) للمشروع الذي يشمل تحديد 2346 قسيمة من أصل 5201 وإنشاء الطرق وأعمال البنية التحتية وإنشاء شبكات المياه العذبة والمياه المعالجة وشبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي والهواتف وغيرها من الخدمات.