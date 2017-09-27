دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك ودخلوا قرعة التوزيع، مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية - إدارة خدمة المواطن (المبنى الرئيسي) – وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 28/9/2017 لاستلام المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مع إحضار المستندات التالية :

1. شهادة راتب حديثة.

2. شهادة من التسجيل العقاري لـ (الزوج / الزوجة / الأبناء) حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3. شهادة حديثة من الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة (للمستفيدين من أولوية الاعاقة)