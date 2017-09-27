قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، د. محمد الطبطبائي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة اعتمدت التدقيق الشرعي لمجموعة من القوانين المحلية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف الطبطبائي عقب اجتماع اللجنة انه تم إقرار مبادرات في تهيئة الأجواء لمؤسسات الدولة عقب انجازها ومراجعتها الشرعية لأكثر من 100 قانون ومرسوم واعتمادها لأكثر من 50 مشروع تهيئة.

وأوضح أن اللجنة أنجزت مهمتها في دراسة القوانين الكويتية وقدمت دراسة متكاملة في هذا الشأن إلى جانب تقديمها لخطة تهيئة متكاملة تشمل جميع الجوانب المجتمعية وتكون بذلك انتهت من هذه "المهمة العظيمة" التي أوليت إياها.

ولفت إلى أن اللجنة بتشكيلها الجديد انتهجت أسلوبا جديدا في عملها، مؤكدا أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل من الله تعالى ثم بالدعم الكريم من القيادة السياسية ويعد إنجازا مهما من الإنجازات الكثيرة التي تحققت في هذه المرحلة".