

وقعت الادارة العامة للطيران المدني اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تتعلق بمجال التعاون في انشطة الطيران المدني والتطوير والارتقاء بمستوى مرافق النقل الجوي.



وقال المدير العام للادارة م.يوسف الفوزان في تصريح صحفي عقب التوقيع ان المذكرة تهدف الى التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات الطيران المدني والدعم الفني في هذا القطاع الحيوي والالتزام بالقواعد واللوائح واجراءات التشغيل الدولية.



واوضح الفوزان ان هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ستكون مسؤولة عن تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية وندوات تتعلق بالاداء والتطبيق المناسب للامور المتعلقة بأنشطة الطيران المدني في دولة الكويت.



واضاف ان هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ستقوم ايضا بصياغة وتطوير واقرار وتطبيق القواعد واللوائح واجراءات التشغيل المعيارية بما في ذلك تبادل الخبرات لافتا الى ان الطرفين اتفقا على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات التشغيلية الفنية المتعلقة بمجال الطيران.



وذكر ان الطرفين سيعملان معا لمراجعة وتطوير جميع خطط العمل والسياسات والقواعد واللوائح والانظمة الرئيسية التي تدعم الانجاز والتنفيذ الناجح للمشاريع المختارة.



وافاد الفوزان بأن هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة ستتولى التخطيط والاعداد والتطوير والتطبيق للقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بأنشطة الطيران المدني في دولة الكويت كما ستقوم بالتقييم وتطوير والمساعدة في انجاز الادارة الاستراتيجية الناجحة وتقديم النصح والتوصية لتحقيق افضل الممارسات.



من جانبه قال وزير الدولة لشؤون المواصلات البريطاني كريس جرايلنغ في تصريح مشترك لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت ان هذه الاتفاقية تعزز العلاقات بين البلدين في مجال الطيران المدني مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات.



واضاف ان الاتفاقية ستجعل الادارة العامة للطيران المدني الكويتية ونظيرتها البريطانية تعملان بشكل اقرب من اجل تعزيز الانشطة في مجال الطيران المدني.



ووقع م.يوسف الفوزان على الاتفاقية ممثلا للادارة العامة للطيران المدني الكويتية فيما مثل الجانب البريطاني مدير المجموعة الدولية في هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة بن آلكوت وذلك بحضور رئيس الادارة الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون المواصلات البريطاني كريس جرايلنغ.