بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي اليوم مع وفد عسكري بريطاني برئاسة مستشار وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الاوسط الفريق توماس بيكيت اوجه التعاون المشترك.

وقال (الحرس الوطني) في بيان صحفي ان هذه الزيارة تعد الاخيرة للمستشار بيكيت للمنطقة وهو يشغل هذا المنصب الذي سيخلفه فيه الفريق السير جون لوريمير.

ووفقا للبيان فقد نقل الفريق الرفاعي للوفد الزائر تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد .

وأشاد بما قام به الفريق بيكيت من جهود اثناء فترة عمله في تعزيز اوجه التعاون المشترك ما بين الجهات العسكرية في دولة الكويت والجيش البريطاني متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته المقبلة كما اعرب عن امنياته للفريق السير لوريمير بالتوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يصب في تعزيز سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب والامن حيث اكد الفريق الرفاعي اهمية الزيارات المتبادلة في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

واشار الى اهتمام (الحرس الوطني) من خلال وثيقة الاهداف الاستراتيجية 2020 (الامن اولا) بزيادة فرص التعاون في المجالات العسكرية والامنية مع المؤسسات العسكرية المتطورة ومنها البريطانية بما يسهم في دفع عجلة التطوير والتحديث والارتقاء بدور (الحرس) في المنظومة الامنية للبلاد.

من جانبهم اكد اعضاء الوفد البريطاني الزائر الحرص على استمرار العمل مع الحرس الوطني الكويتي لتحقيق الاستفادة للجانبين وذلك من خلال التعاون في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال ذياب.