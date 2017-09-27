اطلع وفد كويتي رفيع المستوى برئاسة رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الشيخ فهد السالم اليوم على التجربة الماليزية في مجال التخصيص خلال زيارة رسمية لماليزيا هذا الاسبوع.



وقال السالم إن الوفد التقى خلال الزيارة العديد من الجهات ذات الصلة للاستفادة من التجربة الماليزية في مجال التخصيص موضحا ان "ماليزيا من الدول التي لها تاريخ في التخصيص يمتد من الثمانينات الى يومنا الحاضر".



واضاف انه تم عقد اجتماع مع وحدة (يوكاس) وهي الجهة الماليزية المسؤولة عن برنامج تخصيص مرافق الدولة تابعة لمكتب رئيس الوزراء الماليزي.



واوضح انه تم الاتفاق مع الجهات ذات الصلة في ماليزيا لاسيما وحدة (يوكاس) على التواصل المباشر والمستمر بين الجانبين للاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة في مجال التخصيص على المدى القريب والبعيد.



وذكر السالم ان اجتماعات الوفد الكويتي مع الجهات الماليزية لم تركز على الاستفادة من الايجابيات التي انعكست على الاقتصادي الوطني الماليزي فحسب بل على السلبيات والصعوبات التي واجهتها لكي يتفاداها برنامج التخصيص في الكويت.



وبين ان اهم القطاعات التي تمت زيارتها في ماليزيا هي المرافق الحيوية مثل الموانئ وتوليد الطاقة الكهربائية.



وابدى السالم اعجابه بتوجه الدولة في فصل جانب الرقابة والتنظيم عن جانب الادارة والتشغيل في مجالات التخصيص معربا عن امله بأن "تحذو دولة الكويت حذو ماليزيا للاستفادة من تجاربها وانعكاسها ايجابيا على الاقتصاد الوطني".



وتضمن الوفد كل من اعضاء المجلس الاعلى للتخصيص د.صلاح المزيدي و د.احمد الهدية ووائل المنصور.