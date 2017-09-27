قال مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري اليوم ان لدى الجامعة خطة مستقبلية تهدف لتوسيع نطاق التعاون البحثي والعلمي مع اعرق المؤسسات الاكاديمية والثقافية على المستويين العربي والدولي.



واضاف الانصاري في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع وفد من مؤسسة (عبدالحميد شومان) الثقافية الاردنية ان المؤسسة لديها خبرة واسعة في مجال البحث العلمي وسيتم التعاون معها في تنظيم دورات مستقبلية للابتكار العلمي وتشجيع البحوث التطبيقية.



واوضح ان الجامعة تعمل حاليا على توسيع نطاق تعاونها العلمي ليكون "ثلاثيا مشتركا" مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمؤسسة الاردنية فضلا عن القيام بخطوات تنفيذية لتقديم دورات متخصصة وتشجيع مجال البحث العلمي.



وافاد بأن اكثر من 10 باحثين من جامعة الكويت فازوا بجوائز مؤسسة (عبدالحميد شومان) في السنوات الماضية ما يدل على ريادة الجامعة في هذا المجال معربا عن امله في الترويج لمثل هذه الجوائز بشكل اكبر بمشاركة من الباحثين الكويتيين.



من جانبها قدمت مدير برنامج البحث العلمي في (عبدالحميد شومان) ربى الزعبي عرضا تعريفيا بالجوائز العلمية والادبية التي تمنحها المؤسسة وانشطتها بشكل عام.



واوضحت الزعبي ان المؤسسة التي اطلقها (البنك العربي) تهدف لتكوين منارة للمعرفة والابداع في الاردن والوطن العربي مؤكدة سعيها للنهوض بالمجتمعات العربية عبر المعرفة والبحث العلمي والحوار.



واضافت ان الجائزة تهدف الى دعم البحث العلمي وابرازه في انحاء الوطن العربي والمشاركة في اعداد والهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين بمختلف الميادين العلمية.



وبينت الزعبي ان نحو 412 باحثا عربيا فازوا بجائزة عبدالحميد شومان في حين قدم صندوق المؤسسة اكثر من 5ر1 مليون دينار اردني كدعم ل97 بحثا علميا.



وذكرت ان منتدى (عبدالحميد شومان) استضاف منذ تأسيسه حتى الان اكثر من 1600 ندوة ومحاضرة من مختلف الاقطار العربية مبينة ان المؤسسة تمنح جائزتها للباحثين العرب وهي اول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين منذ عام 1982.



واشارت الى انه على مدى 35 عاما شارك في فعاليات الجائزة نحو 21 محكما من دولة الكويت تمت الاستعانة بخبرات البعض منهم في اكثر من مناسبة.



وضم الوفد الاردني مدير الفكر القيادي في المؤسسة امين عام جائزة (عبدالحميد شومان) عبدالرحمن المصري ورئيس العلاقات العامة مهند الرطروط حيث قدم الضيوف عرضا تعريفيا بالجوائز العلمية والادبية التي تمنحها المؤسسة التي دشنت عام 1978.