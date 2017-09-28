شادي الخليج: مركز جابر الثقافي صرح عظيم ومفخرة للحركة الثقافية والفنية في الكويت

قام الديوان الأميري، وبحضور وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ومجموعة من الفنانين والشخصيات، بتكريم الفنان الكبير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، وذلك بعد انتهاء العرض الختامي لاستعراض «مذكرات بحار».

وفي كلمة له قال عبدالعزيز إسحق رئيس الشؤون المالية والإدارية في الديوان الأميري ورئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري: «يسرنا افتتاح الموسم الأول لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمشاركة الفنان الكبير شادي الخليج، وهو قامة فنية كبيرة، فقد أدى بصوته أجمل الأعمال الوطنية على مدى مسيرته الطويلة، وجعل الجماهير في الكويت والخليج تحفظها وترددها عبر السنين، فكان خير سفير لبلاده وفنه».

من جانبه قال الفنان شادي الخليج: «إن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي صرح عظيم ومفخرة للحركة الثقافية والفنية في الكويت، وهذا ما كنا نتمناه من سنين طويلة، وأنا سعيد أن أرى عمل مذكرات بحار يقدم مرة أخرى بتوظيف كل هذه الإمكانيات التقنية والعناصر الشبابية الكويتية التي وجدت في هذا المركز بيئة حاضنة للعمل والإبداع.

وختاما أشكر القائمين على هذا العمل لإتاحة الفرصة لي للوقوف على خشبة المسرح ولقاء جمهوري الحبيب.

وأشكر الديوان الأميري علـى هـذا الـتكريم».

يـذكر أن الـعــرض قد امتد لفترة ثلاثة أيام، تواصل فيها تكريم الفنان شادي الخليج من قبل الحضور، حيث كانت القاعة بأكملها تقف وتضج بالتصفيق الحاد بمجرد ظهور الفنان الكبير على خشبة المسرح في المشهد الختامي.