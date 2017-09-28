أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء التسليم الفعلي لـ 396 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك، وذلك للمواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المشروع، ودخلوا قرعة التوزيع، مطالبة المعنيين بمراجعة المؤسسة - إدارة خدمة المواطن «المبنى الرئيسي» - وذلك ابتداء من اليوم الخميس لتسلم المخاطبات الخاصة بالبلدية وبنك الائتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مع إحضار المستندات التالية:

شهادة راتب حديثة، شهادة من التسجيل العقاري لـ «الزوج/ الزوجة/ الأبناء» حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وشهادة حديثة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «للمستفيدين من أولوية الإعاقة».