أجرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس قرعة الدفعة الاولى من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 2).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن هذه الدفعة تشمل 303 قسائم بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 9 فبراير 2012.

وأضافت أنه سيتم إعلان أسماء الدفعة الثانية من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في (إن2) بالمشروع ذاته يوم الأربعاء المقبل.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد.