تستضيف الكويت اليوم الخميس أعمال الدورة غير العادية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لاختيار مدير عام للمنظمة خلفا للراحل د.عبدالله المحارب الذي وافته المنية في مايو الماضي.

وتعد الكويت داعما أساسيا لجهود نشر التعليم والثقافة في الدول الأعضاء بالمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمجالات نشر العلم فضلا عن مواصلة دعمها لجهود المنظمات الإسلامية والعربية والدولية المعنية بقضايا التربية والعلوم والثقافة.

وقال وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري لـ (كونا) أمس إن الهدف من عقد الدورة هو اختيار مدير عام للمنظمة إضافة إلى التباحث حول عدد من البنود المطروحة على جدول الأعمال.

وأوضح الأثري ان الكويت رشحت وكيل وزارة التربية المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي لتولي منصب المدير العام، لخبرته الواسعة التي يمتع بها في مجالات عمل المنظمة والتي اكتسبها من خلال عضويته في المجلس التنفيذي ممثلا عن الكويت لسنوات عدة.

وذكر ان وزارة التربية عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية على حشد تأييد الدول الأعضاء في المنظمة لدعم مرشح الكويت موضحا ان تلك الجهود أسفرت عن موافقة أغلبية الأعضاء على استضافة الكويت لأعمال الدورة.

وقال ان موافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة خلال انعقاد الدورة الخاصة الاستثنائية في شهر مايو الماضي على استضافة الكويت لأعمال تلك الدورة تؤكد ان الكويت تسير في الاتجاه الصحيح لحشد التأييد لاختيار مرشحها د.الحربي.

وتعد (ألكسو) إحدى منظمات جامعة الدول العربية وتعنى بالحفاظ على الثقافة العربية وهي وكالة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومقرها في تونس.

وترفع (ألكسو) شعار البقاء من أجل الاستدامة لتحقيق رؤيتها وأهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 2030 من أجل تربية فاعلة وبناءة تعد الناشئة لمواجهة تحديات المستقبل فضلا عن اهتمامها بتطوير الأنشطة المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي.