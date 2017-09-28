دخول الكويت عضواً في مجلس الأمن سيساهم في تعزيز الأمن فيها

مهرجان «اكتشف أميركا» يهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الأميركي في مختلف المجالات

مكتب تجاري متخصص في السفارة لمساعدة أصحاب المشاريع

دارين العلي

أكدت نائب سفير الولايات المتحدة لدى الكويت باتريشيا فيتز أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين لافتة الى ما حققه البلدان من انجازات في مجال تمتين العلاقة بينهما خصوصا بعد اجتماع القمة الاخير الذي جمع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تمخض عنه من اتفاقيات ونتائج تخدم مجتمعي البلدين

وقالت فيتز خلال لقاء لها على تلفزيون الكويت مع الاعلامي الزميل عبدالرضا بن سالم ضمن برنامج صباح الخير يا كويت، ان زيارة صاحب السمو التاريخية والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأميركية تميزت بما نتج عنها من اتفاقيات تساهم في تمتين العلاقة بين البلدين على مختلف الصعد.

ولفتت الى انه تم خلال الزيارة العديد من المباحثات والمناقشات حول المستجدات والتطورات على الساحة الدولية، وكذلك مناقشة جميع القضايا التي تجسد عمق العلاقة بين البلدين.

وتحدثت عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين وأبرزها التي تتعلق بقطاع التعليم حيث يدرس في الولايات المتحدة حوالي ١٥ الف طالب تم التطرق الى كيفية دعمهم في مسيرتهم التعليمية وإيجاد تسهيلات اخرى في عدد كبير من جامعات الولايات المتحدة والتي تفوق الـ ٤ آلاف جامعة عدا عن اتفاقيات لتدريب المدرسين الكويتيين على الطرق الحديثة في تعليم اللغة الانجليزية بهدف تطوير قدراتهم في هذا المجال.

وأوضحت أن هناك عدة قضايا واتفاقيات أخرى تمت مناقشتها وتمتين التبادل التجاري والجمركي، لتسهيل العمليات التجارية بين البلدين وكذلك التشجيع على الاستثمارات المتبادلة، لافتة الى وجود مكتب تجاري متخصص في السفارة لتقديم النصح ومساعدة من يودون الاستثمار في أميركا ومساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأمنيا، أشارت فيتز الى اتفاقيات تبادل المعلومات التي تهدف لمكافحة الإرهاب بهدف تحقيق أمن الشعبين الأميركي والكويتي.

وتطرقت الى المحادثات العسكرية الأمنية التي حملت تأكيدا على حرص الولايات المتحدة على أمن الكويت مستقبلا، لافتة الى أن دخول الكويت كعضو في مجلس الامن بداية العام المقبل سيساهم في تعزيز الأمن فيها.

وتحدثت فيتز عن أهمية التبادل الالكتروني وحماية الملكية الإلكترونية والفكرية، مشيرة الى ان المحادثات الاخيرة قد تطرقت لهذا الامر بهدف حماية حقوق الملكية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية.

وحول الانشطة التي تنفذها السفارة لتوطيد العلاقات بين المجتمعين، تحدثت فيتز عن مهرجان «اكتشف أمريكا» الذي تنظمه السفارة سنويا والذي سينطلق في دورته الخامسة في ٢١ اكتوبر المقبل، ويهدف الى تسليط الضوء على التنوع الأميركي في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتعليمية وغيرها.

وأشارت الى عدد كبير من الأنشطة التي ستنظم ضمن المهرجان على مدى عشرة أيام، يتخللها معارض تعليمية وأنشطة رياضية أبرزها «فن رن» عدا الندوات والتجمعات التجارية والاقتصادية، والأنشطة الترفيهية والفنية.

وتطرقت فيتز إلى حفل استقبال نظمته السفارة بداية الأسبوع وخصص لخريجي التبادل الثقافي بين البلدين، لافتة الى تخريج اكثر من مليون خريج حول العالم ضمن هذا البرنامج منهم الفان من الكويت ممن تقلدوا مناصب وأماكن مهمة في مجالات عملهم في بلدانهم.

وعن انطباعاتها حول المجتمع الكويتي الذي تعيش فيه منذ ٦ أسابيع فقط بعد شغلها منصب نائب السفير، أثنت على الانفتاح والود الذي لمسته لدى ابناء الكويت معربة عن سعادتها بوجودها ضمن فريق عمل السفارة في البلاد ممن يعملون بهدف تعزيز العلاقات التي بدأت مع الكويت منذ فترة بعيدة جدا مع المستشفى الأميركي منذ ما يقارب الـ ١٠٠ عام وتكللت بالتعاون التاريخي في حرب التحرير.