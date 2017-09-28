هنأ رجل الأعمال، عبدالفتاح معرفي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وتقدم معرفي الى الأسرة الحاكمة وأهل المملكة بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني، مضيفا: مهما حاولنا التعبير عما في صدورنا من مشاعر جياشة تجاه المملكة، فلا نستطيع إيصاله عبر هذه الكلمات، اللهم أدم على المملكة نعمة الأمن والأمان والمحبة والسلام.

وأشار معرفي الى علاقة عائلة معرفي بالمملكة عبر التاريخ، مؤكدا انها علاقة وطيدة ولها جذور تاريخية، فمن أشهر رجال الأسرة محمد علي معرفي المولود عام 1842 وكان تاجر سلاح وصديق للشيخ مبارك الصباح، وعندما قرر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود فتح الرياض، طلب الشيخ مبارك من محمد علي معرفي تزويد الملك عبدالعزيز بالذخيرة والسلاح فزوده بها، لافتا الى ان العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني.