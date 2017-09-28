محمد راتب

طالب رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان النواب بأن يكونوا على قدر المسؤولية في تبني المطالب الشعبية المستحقة بعيدا عن الانحراف الذي يقوم به البعض من أجل الظهور الإعلامي غير المبرر، مشيرا إلى أن بعض النواب يسير على نهج لا يمت للمواطن بأي صلة ولا يرتبط بهمومه اليومية.

وأشار في تصريح له إلى أن بعض النواب لا يتحدثون ويصرحون إلا عن المناقصات النفطية والتجارية فقط وكأن البلاد لم يعد فيها إلا المناقصات وبعض القضايا المالية، محملا إياهم مسؤولية الأمانة التي حملوها في تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون جميعا من العيش الكريم.

وأضاف الحجيلان أنه من الأولى بالنواب أن يطالبوا بدفع عجلة التنمية كما أمرنا والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والتي ستنهض بالبلاد والعباد إلى المقدمة، فما نراه من مجلس الأمة لا يحقق تطلعات الشعب وإنما الكثير منه يخدم المصالح الخاصة لبعض النواب.

وتساءل هل يعي النواب الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وهل هم ممثلون للمواطن البسيط الذي يريد منهم أن يحققوا ما يريده من إنجازات فعلية لا وهمية، ولذلك نشدد على النزول للشارع ونقل هموم ومطالب الكثير من أبناء الوطن الذين ينتظرون قرارات مهمة.