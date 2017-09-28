استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس الوطني مستشار وزير الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق توماس بيكيت، وهي الزيارة الأخيرة له إلى المنطقة وهو يشغل هذا المنصب، والفريق السير جون لوريمير الذي سيخلفه في منصبه، وقد نقل لهما الرفاعي تحيات رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد.



ورحب وكيل الحرس بالوفد الزائر، وأثنى على ما قام به الفريق بيكيت من جهود أثناء فترة عمله في تعزيز التعاون المشترك ما بين الجيش البريطاني والجهات العسكرية في الكويت، متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته المقبلة، وداعيا للفريق السير لوريمير بالتوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يصب في تعزيز سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وتناول اجتماع وكيل الحرس الوطني مع الوفد آفاق التعاون الممكنة بين الجانبين في مجال التدريب والأمن، حيث أوضح أهمية الزيارات المتبادلة في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

وأكد اهتمام الحرس الوطني من خلال وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) بزيادة فرص التعاون في المجالات العسكرية والأمنية مع المؤسسات العسكرية المتطورة، ومنها المؤسسات البريطانية لدفع عجلة التطوير والتحديث والارتقاء بدور الحرس الوطني في المنظومة الأمنية للكويت.

حضر الاجتماع مدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني اللواء جمال محمد ذياب.