محمد راتب

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عن أن الهيئة تدرس إنشاء شركتين مساهمتين في العبدلي والوفرة لدعم الانتاج وتعزيز المحاصيل وتطويرها، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات الحكومية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الامن الغذائي من خلال المزارع في عدة مناطق.

ودعا الحساوي على هامش الندوة التي نظمتها الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة في مبنى الهيئة ظهر امس، إلى ضرورة دعم الافكار والمشاريع الخاصة بتطوير الزراعة والمشروعات الخاصة ودعم الإنتاج بصورة عامة، موضحا أن الهيئة منحت مزارع لإدارة المشاريع الصغيرة وذلك بهدف دعم المشروعات الهادفة لزيادة المحاصيل والانتاج.

من جانبها، قالت رئيسة الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة غدير الصقعبي إن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على احد الحلول للزراعة المستدامة في الكويت والمتمثلة بالتركيز على نوع من البكتيريا الذي سيزيد من حجم الانتاج الزراعي كما انه غير ضار بالبيئة.

وأوضحت أن استخدام هذا النوع من البكتيريا سيساهم في زيادة الانتاج الزراعي والسمكي على حد سواء، لافتة إلى انها تعمل على توفير استهلاك المياه بنحو 30% من المستخدم حاليا حيث ثبت من خلال التجارب العلمية جدواها في مجالات الاستزراع.