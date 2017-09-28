التقى الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارية د. عبدالله العويصي مع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتموين مطلق الزايد لبحث آخر تطورات نظام التموين الآلي الجديد. وأعرب العويصي عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل الشركة الكويتية للتموين وذلك لتنفيذ مشروع نظام التموين الآلي الجديد الذي ساهم في خدمة الوطن والمواطن من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة من الحكومة بآلية سهلة وميسرة، وإحكام الرقابة الشاملة على المخزون الغذائي الاستراتيجي للمواد المدرجة بالبطاقة التموينية.

كما أفاد العويصي بضرورة التعاون مع الشركة الكويتية للتموين في تطوير مهارات العناصر الكويتية الشابة التابعة لمركز نظم المعلومات بالوزارة لدعم وتسلم مهام التطوير المستقبلية للنظام الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطرفان على ضرورة المشاركة في مؤتمر (GITEX) السنوي لتكنولوجيا المعلومات الدولي المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر القادم لعرض نظام التموين الآلي الجديد الذي يعتبر بمنزلة النقلة النوعية في أنظمة الدعم الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم الإعلان عن الخدمات الالكترونية الجديدة المتعلقة بهذا النظام التي تتيح للمستفيدين من الدعم خدمة أفضل وتعمل على تقليل الوقت الزمني الحالي لصرف المواد التموينية الغذائية في المرحلة القادمة.