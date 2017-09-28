كريم طارق

بحضور عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية الحاليين والسابقين على رأسهم وكيل وزارة الشؤون والعمل الاسبق محمد الكندري، ووكيل قطاع التنمية المساعد حسن كاظم، ووكيل قطاع التخطيط والتطوير مسلم السبيعي، ووكيلة قطاع التعاون شيخة العدواني، ونائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لشؤون التعليم والتدريب ماجد الصالح، ونائب المدير المالية والادارية انور الانصاري، ورؤساء مجالس ادارات عدد من الجمعيات الخيرية والاهلية، والتعاونيين، وجمع شعبي، تم تكريم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق د.مطر المطيري من موظفي الوزارة بعد تقاعده عرفانا بدوره القيادي وما تعلموه منه خلال فترة عملهم معه.

وقال المطيري في كلمته ان «موقفكم اليوم تجاهي لا يوجد من الكلمات ما يصفه ولساني عاجز عن التعبير عما في وجداني تجاهكم»، مردفا ان «كل كلمات الشكر لا تفيكم حقكم، وما فعلتموه اليوم من اقامتكم حفل التكريم لي بعد تقاعدي بمحض ارادتي كي افسح المجال لغيري لتولي المسؤولية ولتجديد الدم في الوزارة، وتطبيقا لقانون التقاعد لمن امضى 30 عاما عمل انه ثروتي الفعلية كوني لمست فيكم الحب والوفاء».

وأكد المطيري أن «علاقتي معكم لم تكن في اي وقت علاقة رئيس ومرؤوس، او قيادي ومن يتبعه بالنسبة لي، وانما كانت علاقة زمالة واخوة في حب الكويت وتطويرها ونهضتها»، مردفا «تعلمت من الحياة ان الباقي فيها هو حب الناس واحترامهم، وما دون ذلك فاني... مشكورين من اعماق قلبي لتواجدكم اليوم، واتمنى لكم جميعا ولذويكم التوفيق والسداد ولدولتنا الغالية دوام الامن والامان والاستقرار».

من جانبها، قالت وكيلة قطاع التعاون المساعد شيخة العدواني نيابة عن زملائها في الوزارة ان «الدكتور مطر عملنا معه سنين طويلة، وعاصرناه في كافة المناصب من رئيس قسم تدرجا إلى وكيلا لوزارة الشؤون ما رأينا منه الا كل خير، من حسن خلق، وكرم، وطيبة معشر وعطاء بلا حدود»، مردفة ان «المطيري لم يبخل علينا في يوم بمعلومة ولم يوجهنا الا لما فيه الخير لنا كموظفين، ولوزارتنا ودولتنا الحبيبة».

وذكرت العدواني ان «الله حبا مطر المطيري بذاكرة فولاذية، وذكاء فطري ونظرة مستقبلية ثاقبة، ما جعل منه قيادي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، مؤكدة ان «المطيري قائدا ورئيسا، وليس كل رئيس قائد، ما تركه المطيري من ارث في وزارة الشؤون يجعلها على طريق التطور لعدة سنوات».

واختتم العدواني كلمتها باكية بأن «المطيري افتقدناه قائدا ومعلما وموجها في العمل، ولكن اداك الله في عمره لم نفقده كأخ وصديق وزميل طالما في العمر باقية»، متمنية له التوفيق في حياته. وفي ختام الحفل كرم المطيري من زملائه والجمعيات الاهلية والخيرية وفزع الحضور لمصافحته وتقديم الهدايا والدروع التذكارية، والتقاط الصور التذكارية معه.