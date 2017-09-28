أطلق مركز التدريب والتطوير الهندسي في جمعية المهندسين برنامجا خاصا لتأهيل مهندسي الاشراف والذي من المقرر أن يستمر لنحو 5 أسابيع، وذلك في اطار باقة واسعة من البرامج التأهيلية التي تقدم للمهندسين والمهندسات من مختلف التخصصات.

نائب رئيس المركز م. مساعد الرشيدي أوضح أن المركز وبعد أن أنهى برامجه الصيفية بنجاح أطلق هذا البرنامج الذي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين وتعريفهم بمهام مهندس الإشراف من حيث فهم وإعداد وإدارة العمليات الخاصة بالتنفيذ في مواقع الإنشاءات، مشيرا الى أن البرامج الصيفية شهدت اقبالا من الزملاء للفترتين الصباحية والمسائية لجودة هذه البرامج وتلبيتها رغبات المهندسين من مختلف التخصصات.

وأوضح الرشيدي أن البرنامج سيركز على أسباب وطرق حل المشاكل الموقعية وخطوات تسلم الأعمال من المقاولين والطرق العملية للتصميم الانشائي وتفاصيل التسليح والأخطاء الشائعة. مضيفا أنه سيتم أيضا تعريف المشاركين بأسس دراسة كيفية حساب الكميات وحصر بنود الأعمال المختلفة للهيكل الخرساني وأعمال الأسود، طرق الصيانة واكتشاف العيوب الانشائية للمباني القائمة وكيفية إصلاحها وطرق الفحص والترميم، كيفية التعامل مع كل من الاستشاري وجهاز المقاول وكذلك كيفية إدارة العقود والأوامر التغييرية. وذكر أن هذا البرنامج سيتضمن ثلاث مراحل، الأولى «النظم الإنشائية والمخططات» ومدتها أسبوعان، الثانية «العقود وحساب الكميات» لمدة أسبوع واحد، والثالثة «التصميم الانشائي وعيوب المنشآت» وهذه مدتها أسبوعان أيضا، مشيرا الى امكانية مشاركة المهندسين والمراقبين المشرفين على التنفيذ من تخصصات المدني والعمارة والميكانيكا ومهندسي المواقع أيضا.

وأضاف نائب رئيس المركز، أنه وبالتزامن مع طرح هذا البرنامج أطلق مركز التدريب بالجمعية صفحة عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي للجمعية لاستبيان آراء المهندسين والمهندسات لتحديد البرامج التي يفضلونها للفترتين الصباحية والمسائية، مشيرا الى أن ادارة المركز ستأخذ بنتائج الاستبيان في خطط عملها المقبلة لتعزيز الخدمات المقدمة للزملاء في مختلف المواقع ومن كل التخصصات الهندسية.

وأشاد الرشيدي بتعاون عدد من الجهات الحكومية التي يتواصل المركز معها ومنها جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة في الدولة ووزارة الكهرباء والماء، الأمانة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والمؤسسة العامة للموانئ وغيرها من الجهات الحكومية التي يقوم المركز بتصميم بعض البرامج التدريبية الخاصة للعاملين فيها ومن مختلف التخصصات.