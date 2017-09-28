أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) علي حسن إلى الكويت مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإعلامي العربي لاسيما في مجال وكالات الأنباء.

وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح صحافي ان زيارة الوفد الإعلامي المصري تشكل فرصة طيبة للتشاور وتنسيق المواقف والرؤى ومناقشة سبل تطوير الإعلام العربي وتعزيز التعاون بين وكالات الأنباء العربية.

وأضاف ان زيارة الوفد المصري الشقيق التي تبدأ يوم الجمعة وتستمر أربعة أيام تأتي في إطار حرص الجانبين ورغبتهما الصادقة في تعزيز آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات التي تهم وكالات الأنباء العربية ولاسيما وكالتا (كونا) و(أ.ش.أ).

وذكر أن «كونا» ترتبط بعلاقات قوية وممتدة مع وكالة انباء الشرق الأوسط العريقة تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء القائم بين الوكالتين منذ عقود عديدة.

وأوضح أنه سيبحث مع الوفد المصري الشقيق قضايا إعلامية تهم وكالات الأنباء العربية في ضوء المستجدات العالمية المتسارعة والتأثير الإعلامي المتنامي واستثمار دور الإعلام في خدمة القضايا العربية وخاصة في مجال التصدي لمجالات تشويه الإنسان العربي والمسلم ومكافحة الإرهاب ودعم جهود التنمية والاستقرار في العالم العربي.

وأضاف انه ستتم مناقشة اتفاقية التعاون الموقعة بين الوكالتين منذ سنوات طويلة وتطويرها بما يعظم الاستفادة منها لاسيما في مجالات تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات والصور والأخبار والتقارير الصحفية إضافة إلى التعاون في مجال تدريب الصحافيين.

واكد الشيخ مبارك الدعيج أهمية التشاور الدائم والتنسيق المستمر بين المسؤولين في وكالات الأنباء العربية لبلورة أفكار واضحة تجاه مختلف القضايا الإعلامية والعمل بشكل جماعي على دعم مكانة وتفعيل دور الوكالات العربية لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن الانتشار الكبير لوسائل الإعلام وتنوعها.

وشدد على ضرورة استثمار التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال والاهتمام بتنمية وتدريب الإعلاميين وتأهيلهم مع ضرورة السعي إلى ابتكار خدمات إعلامية متنوعة تواكب العصر وتلبي طموحات مختلف شرائح المجتمعات العربية.