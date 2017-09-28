نشاط حافل بين الجاليات الوافدة بدأته اللجان العاملة في جمعية إحياء التراث الإسلامي مع بداية العام الدراسي وعودة المسافرين إلى أعمالهم، حيث أعلن عدد من اللجان والمراكز عن أنشطة مختلفة ومحاضرات موجهة لهذه الجاليات.

ومن هذه المراكز مركز التنوير بالإسلام في المقر الرئيسي للجنة النسائية، والتي بدأت بتنظيم العديد من الدورات الخريفية في حفظ القرآن الكريم وتدبره، وفي اللغة العربية والتجويد، وشرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي والتفسير، وذلك للجاليات الأجنبية من النساء والأطفال، والتي ستستمر حتى يوم 4/12/2017 م في مقر اللجنة الرئيسي الكائن في قرطبة ق (5) مقابل مركز قرطبة الصحي، وهي باللغة الإنجليزية، ومن الساعة (5 - 7) مساء.

ويقوم مركز التنوير في الإسلام بنشر تعاليم الدين الإسلامي بين الجاليات المسلمة غير العربية، ويدعو غير المسلمات إلى الإسلام، وله العديد من الأنشطة مثل إقامة المحاضرات سواء باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية، ومحاضرات بلغة الأوردو، كذلك يقوم المركز بتنظيم دورات في تجويد القرآن.

كما قام المركز بتنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية، مثل لقاء العيد، والسوق الخيري السنوي، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة الدعوية مثل إصدار النشرات الدورية، وإصدار الكتيبات. كذلك أعلن مركز الهداية للتعريف بالإسلام (محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير) التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي عن تنظيم درس تعليمي للنساء من الجاليتين السيلانية والفلبينية، وذلك مساء كل يوم ثلاثاء من الساعة (4.30 - 6.30) مساء، وذلك في مقر اللجنة النسائية الكائن في منطقة القصور - ق (1) - ش (46) - م (22).

هذا وقد دعت اللجنة المخدومين أن يتعاونوا معها في نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة عن طريق تسجيل خدمهم في مثل هذه الأنشطة، وذلك لما لهذا الأمر من أجر عظيم.

والجدير بالذكر أن اللجان والمراكز النسائية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي تقيم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالجاليات الأجنبية من النساء بهدف غرس العقيدة الصحيحة، وتوعية النساء بأمور دينهن وعباداتهن وحياتهن الاجتماعية والأسرية، وذلك من خلال تنوع الأنشطة الدينية والتربوية، حيث إن لدى كل لجنة من هذه اللجان التي تختص بتوعية الجاليات عدة أنشطة متنوعة ومتميزة. كما تقوم هذه اللجان بتوفير الكتب والأشرطة بمختلف اللغات، وفي مختلف المواد الشرعية، سواء في مجال التعريف بالإسلام، أو العقيدة والفقه.