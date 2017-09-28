هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت الرئيس التنفيذي الجديد للشركة د.راميش رآما جندران بمناسبة صدور قرار تعيينه، حيث سيتسلم مهام منصبه الجديد ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، متمنين أيضا كل التوفيق لنائب الرئيس الأول ناصر الدوسري في منصبه الجديد، حيث يعد من الكفاءات الكويتية الشابة وصاحب خبرة عالمية في المجال النفطي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة النقابة طارق الفارس في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «نتمنى للرئيس التنفيذي الجديد للشركة ونائبه الأول كل الخير في مهمتهم الجديدة بما يعود على الشركة والعمال وكويتنا الغالية بالخير والتنمية والنماء والازدهار».

ودعا الفارس إدارة شركة ايكويت الجديدة إلى التعامل بفكر ورؤية مختلفة مع النقابة، مشددا على ضرورة الالتفات إلى تطلعات الموظفين الشباب على جميع الأصعدة للارتقاء بالشركة التي بنيناها بأيدينا وأصبحت اليوم من أهم الشركات العاملة في القطاع النفطي في المنطقة.

وقال إن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهود أبناء الشركة المخلصين الذين يواصلون العمل ليل نهار من أجل تقدمها ورفعتها، لافتا إلى أن أي عملية تطوير في الشركة تتطلب أولا وأخيرا تطوير العنصر البشري والاهتمام به وتوفير الحوافز التي تشجعه على المزيد من العطاء لخير الشركة وكويتنا الحبيبة.

وختم الفارس تصريحاته بالتأكيد على ان مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ايكويت يمد يد التعاون للإدارة الجديدة للشركة إلى أبعد مدى ممكن ومؤكدا انه سيلتقي الرئيس التنفيذي ونائبه فور توليهم المسؤولية للتأكيد على أهمية التعاون بين النقابة باعتبارها الممثل الرسمي العمال وصوتهم الحر والمعبر عن طموحاتهم وآمالهم وبين مجلس إدارة الشركة الذي نتمنى له كل الخير لقيادة الشركة في مرحلة مهمة من تاريخها.