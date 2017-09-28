أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اختتام أعمال الاجتماع الثالث للجنة الكويتية ـ الأوكرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي عقدت يومي 21 و22 الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أهمية هذه الاجتماعات التي ترأسها عن الجانب الكويتي الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت وأوكرانيا.

وقالت إن الجانبين استعرضا خلال الاجتماعات العديد من قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما في ذلك التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص والطيران المدني والزراعة، مبينة ان الجانبين ناقشا كذلك المسائل المتعلقة بإزالة العراقيل من أجل دفع العلاقات التجارية الى آفاق أوسع.

وأضافت ان الجانبين تبادلا مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجال التعاون الصناعي وأنشطة التقييس ومجال الاستثمارات والثقافة والأبحاث العلمية والزراعة والشباب والموانئ والصحة والطيران المدني التي تساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم حاليا بتفعيل الاتفاقيات التجارية وتفعيل اللجان المشتركة بهدف تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين الكويت ودول العالم.

وذكرت ان الجانبين بحثا أيضا تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لكل منهما، بما يعود بالنفع والفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين والتعاون في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والثقافية والاستثمار المتبادل وغيرها، بالإضافة للمزايا التي يتمتع بها البلدين لجذب الاستثمارات والنمو في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطبية والعلمية والسياحية.

وأوضحت الوزارة ان الشيخ نمر الصباح ترأس الجانب الكويتي الذي ضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة وغرفة التجارة والصناعة والصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني ومؤسسة الموانئ والمجلس الوطني للثقافة والفنون والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للشباب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فيما ترأس الجانب الأوكراني الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وزير الطاقة وصناعة الفحم ايغور نساليك.

وأشارت إلى انه في ختام الاجتماعات تم توقيع محضر اجتماع الثالث للجنة المشتركة من رئيسي وفدي البلدين.