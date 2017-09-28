كشف نائب رئيس مجلس الإدارة لنقابة العاملين في وزارة الأشغال سليمان الدوسري عن بدء النقابة التحضير لبرامجها الخدمية الخاصة في الموسم القادم تتضمن توفير العديد من الخدمات غير المسبوقة لأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أن النقابة ستعمل على توفير خدمات جديدة تقدم لأول مرة في تاريخ العمل النقابي.

وقال إنه «استمرارا للسحوبات المختلفة وشبه الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية والرحلات السياحية التي تقدمها النقابة للأعضاء، تجهز النقابة حاليا لبدء موسمها القادم بالسحب على سيارة لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار»، دعيا جميع موظفي الوزارة إلى الإسراع بالتسجيل في عضوية النقابة وذلك للاستفادة جميع الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاء الجمعية العمومية والتي تقدم لأول مرة في تاريخ النقابة.

وأضاف «كما وعدناكم وعاهدناكم بأن هناك الكثير من المفاجآت التي سيلاحظها ويتلمسها أعضاء الجمعية العمومية بشكل دائم ودوري، مبينا أن السحب سيكون عن طريق السحب العشوائي لرقم العضوية في بهو الوزارة».

وأشار الدوسري إلى أنه لمتابعة أوضاع المشتركين يمكن الاتصال بمكتب النقابة المتواجد بالوزارة وكذلك مقر النقابة بميدان حولي حيث تسعى النقابة إلى توفير كل الخدمات للأعضاء، متمنيا من أعضاء مجلس الإدارة لجميع المشتركين وأعضاء الجمعية العمومية متابعة عروض النقابة وكل ما هو جديد بالنقابة عن طريق مواقعنا الإلكترونية.