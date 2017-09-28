مريم بندق

علمت «الأنباء» من مصادر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية م. أحمد الجسار يعكف على وضع خطة لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الإحلال الذي انفردت «الأنباء» بنشره في ٣١ أغسطس الماضي.

وأوضحت المصادر أن الخطة تهدف إلى زيادة عدد المعلمين الكويتيين في التخصصات العلمية بصفة خاصة بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من إجمالي عدد المعلمين الذين تحتاجهم مدارس وزارة التربية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان جذب الكويتيين الى التخصصات التي ما زالت وزارة التربية تحتاج اليها يأتي كأولوية على طاولة ديوان الخدمة المدنية. وأوضحت المصادر أن «الديوان» يدرس مع الجهات المختصة كالجامعة و«التعليم العالي» ممثلة في إدارة البعثات أسسا معينة لتحقيق هذا الهدف.

ورداً على سؤال حول إمكانية تنفيذ بعض التصورات المقدمة للديوان مثل المزيد من الدعمين المالي والمعنوي لطلبة التخصصات العلمية، اجابت المصادر بأن كل المقترحات المقدمة تخضع للدراسة، ومن الوارد جدا الموافقة على بعضها لكن الأهم من الدعم المالي ان نهيئ الطالب علميا للالتحاق بالتخصصات العلمية ثم نوفر له بعد التخرج البيئة الجاذبة للعمل في التعليم، وأشارت المصادر الى ان نسبة تكويت المعلمين وصلت إلى 100% في بعض التخصصات.

وأكدت أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى حلول غير تقليدية، مثلما نجح رئيس ديوان الخدمة المدنية م. أحمد الجسار بحلول غير تقليدية في تفكيك أزمة التوظيف نسبيا بتعيين 5847 خلال شهر، وانتظار الإعلان عن دفعة يوم الأحد المقبل والتي لن تقل عن 2500 مواطن ومواطنة من الحاصلين على البكالوريوس من مختلف التخصصات، وحملة الدبلوم، ومجتازي الدورات التدريبية بعد الثانوية العامة.