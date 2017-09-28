اكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د.مشعل حيات امس أهمية الترابط والتعايش بين الأديان من اجل بلوغ السلام العالمي الشامل المنشود.
وقال السفير حيات في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العالمي للسلام 2017 ان التخلي عن المنافسة والحروب والصراعات يمثل أساسا داعما لبلوغ السلام الشامل.
واشار الى المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف وما يحمله من تعاليم اخلاقية وتربوية واجتماعية جامعة لمختلف شعوب العالم.
وتأتي دعوة السفير حيات للمشاركة في المؤتمر تقديرا للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تضطلع به الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساهمتها الدائمة في دعم الاستجابة للحالات الإنسانية.