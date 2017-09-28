قالت سفارة البلاد في لاهاي، اليوم الخميس، إن وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية بحث في لقاء عقده مع رئيسة مجلس النواب الهولندي خديجة عريب ،امس الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأضافت السفارة في بيان صحافي، أن اللقاء تم برئاسة عضو مجلس الأمة النائب شعيب المويزري وبحضور أعضاء الوفد النواب أسامة الشاهين وسعود الشويعر وماجد المطيري وعبدالوهاب البابطين وسفير دولة الكويت لدى هولندا شملان الرومي.

وبحث الوفد خلال اللقاء سبل تطوير العمل البرلماني المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات في إطار ما يربط البلدين من علاقات وطيدة ومتينة وتاريخية.

وتطرق الجانبان إلى مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف والنشاطات التي من شأنها تهديد امن واستقرار المجتمعات.

وسلم رئيس الوفد المويزري في ختام اللقاء عريب دعوة رسمية لزيارة الكويت موجهة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حيث قالت عريب إنها تتطلع إلى تلبية هذه الدعوة في اقرب فرصة ممكنة دفعا للعمل البرلماني المشترك بين المؤسستين التشريعيتين إلى آفاق أرحب.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بين وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثانية ورئيسة مجلس النواب الهولندي.