أكد نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله أن الكويت ستبقى تحاول وتبذل الجهود لرأب صدع الأزمة الخليجية .مبديا وجود تفاؤل كبير لطي صفحة الخلاف في القريب العاجل .

وعن استفتاء اقليم كردستان قال الجارالله: "إن الكويت مع وحدة واستقلال العراق" ، مشددا على ضرورة ألا يؤثر استفتاء كردستان على جهود العراق في مواجهة الارهاب وتحرير أراضيه من تنظيم داعش .

وأضاف :"نتمنى من أشقائنا في بغداد وأربيل احتواء أي تداعيات سلبية لهذا الاستفتاء نظرا للأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة" .

وردا على سؤال حول اتخاذ البلاد إجراءات تجاه كردستان ، أكد أنه "لن يكون هناك إجراءات تتخذها الكويت تجاه كردستان سوى إعلان موقفنا الداعي الى ضرورة وحدة العراق لمواجهة الظروف الحرجة التي تمر بالمنطقة ".