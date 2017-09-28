يتمركزوا في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين

ذكر تقرير أعدته شركة كابجيميني العالمية للاستشارات، أن عدد المليونيرات في العالم ارتفع بنحو ثمانية في المئة العام الماضي إلى 16.5 مليون تقريبا وهو أعلى مستوى على الإطلاق حتى الآن وبلغ حجم ثرواتهم 63.5 تريليون دولار.

وزادت ثروات الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة 8.2 في المئة على أساس سنوي في 2016 ،ومن المتوقع أن تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2025.

وتعرف كابجيميني الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة بأنهم من تزيد أصولهم القابلة للاستثمار عن مليون دولار ولا يحسب في ثرواتهم مقر الإقامة الرئيسي والمقتنيات والسلع الاستهلاكية.

وقال التقرير إن نحو 1.15 مليون شخص أصبحوا مليونيرات العام الماضي.

وتركز أكبر عدد من المليونيرات في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين وشكلوا نحو ثلثي مليونيرات العالم.

وارتفع عددهم في الولايات المتحدة إلى 4.8 مليون من 4.46 مليون بينما زاد العدد في الصين إلى 1.13 مليون من مليون تقريبا.

وحلت فرنسا محل بريطانيا بين أكبر خمس دول من حيث عدد المليونيرات وذلك بدعم من انتعاش سوق العقارات بينما أزاحت السويد سنغافورة، التي شهدت تراجعا في أسواق الأسهم، من بين أكبر 25 دولة من حيث عدد المليونيرات.