يشارك ممثل دولة الكويت ونادي باسل الصباح، المتسابق ناصر المطيري، في الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم للدريفت للسيارات (كنج.او.نيشن) التي تنطلق غدا في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين.

واعرب المطيري اليوم الخميس، عن سعادته البالغة لتمثيل بلاده في أقوى بطولات ال(دريفت) مضيفا انه سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف الكويت في البطولة وسيسعى لتحقيق أفضل النتائج فيها.

واضاف ان البطولة يشارك فيها نخبة من أفضل المتسابقين في العالم ما يجعلها ذات مستوى عال وتحظى بأهمية كبيرة مشيرا الى عزمه على تقديم أفضل ما لديه واثبات قدراته في هذا المحفل الرياضي الكبير.

وعبر عن الشكر لجميع المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح على كل ما قدموه من دعم له سواء على الصعيد المادي أو المعنوي مضيفا ان ذلك سيكون له أفضل الأثر في ظهوره بأفضل مستوى.