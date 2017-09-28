سلم سفير دولة الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي، دعوة رسمية من سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، الى رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق لزيارة دولة الكويت.

وقال السفير العسعوسي ،اليوم الخميس، انه من المقرر أن يشارك عبدالرزاق في كلمة حفل افتتاح منتدى الاقتصاد المعرفي 2018 الذي تستضيفه دولة الكويت في فبراير المقبل بعنوان "الحكومات المعرفية:أفضل الممارسات والدروس المستفادة".

واضاف أن "دعوة رئيس الوزراء الماليزي للمشاركة في هذا المنتدى الدولي تأتي لاعتبار ماليزيا من الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية لذلك تمت دعوتها للاستفادة من تجربتها في هذا المجال".