أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الخميس، زيادة أسعار الوقود في الدولة خلال أكتوبر المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.12 درهماً (0.577 دولار) مقابل 2.01 درهماً (0.54 دولار) في سبتمبر الجاري.

وارتفع سعر بنزين 95 (الأكثر شعبية) إلى 2.01 درهماً (0.54 دولار) مقابل 1.9 درهماً (0.517 دولار)، وبنزين 91 إلى 1.94 درهماً (0.528 دولار) مقابل 1.83 درهماً (0.49 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيانات - أن أسعار الديزل زادت من درهمين (0.544 دولار) إلى 2.1 درهما (0.57 دولار).

وستطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع أكتوبر وعلى مدار الشهر.