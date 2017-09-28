توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، أن يكون طقس البلاد نهار اليوم الخميس، حارا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة تتراوح سرعتها بين 8-32 كلم/ساعة فيما تتراوح الحرارة العظمى المتوقعة بين 42-44 درجة مئوية.

وقال القراوي إن الطقس ليلا سيكون معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة ،لافتا إلى أن هذه الفترة تعتبر انتقالية بين فصلي الصيف والشتاء إذ بدأ فصل الخريف مناخيا يوم 23 سبتمبر الجاري وفيه تميل الحرارة إلى الانخفاض التدريجي نهارا والاعتدال ليلا ودرجات الحرارة العظمى تتراوح بين 41-45 درجة مع اعتدال في الحرارة الصغرى تتراوح بين 24-28 درجة، مرجعا سبب ذلك إلى ضعف وانحسار منخفض الهند الموسمي وتغير الكتل الهوائية على المنطقة.

وعن الطقس غدا الجمعة توقع أن يستمر حارا نهارا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8-28 كلم/ساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين 42-44 درجة مئوية.

وتوقع ان يستمر الطقس يوم السبت حارا نهارا والرياح متقلبة ومعتدل ورطبا نسبيا على السواحل ليلا.