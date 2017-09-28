أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 89 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6679 نقطة

و 2.2 نقطة للوزني و 4.81 نقطة لـ(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 18.5 مليون دينار كويتي (نحو 61.2 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر83 مليون سهم تمت عبر 3153 صفقة.

وكانت أسهم شركات (زين) و(وطني) و(بيتك) و(المباني) و(أجيليتي) و(هيومن سوفت) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (قيوين ا) و(كميفك) و(معادن) و(يوباك) و(امتيازات) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا.