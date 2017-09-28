قالت كوريا الشمالية اليوم إن الطالب الأمريكي أوتو وارمبير لم يتعرض للتعذيب خلال احتجازه لمدة 17 شهرا وذلك بعد يوم من قول محقق في أوهايو إنه توفي نتيجة نقص في وصول الأكسجين والدم إلى المخ بسبب إصابة غير معروفة.



واحتجزت كوريا الشمالية وارمبير الطالب في جامعة فرجينيا الأمريكية من يناير 2016 وحتى إطلاق سراحه في 15 يونيو .



وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهمة محاولة سرقة شيء عليه شعار دعائي من الفندق الذي كان يقيم به.



وتوفي وارمبير بعد أيام من وصوله إلى الولايات المتحدة وقال والداه إنه تعرض للتعذيب في كوريا الشمالية.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن كوريا الشمالية وفرت الرعاية الطبية لوارمبير رغم "أفعاله العدائية" ضد البلاد. وأضاف أن مزاعم تعذيبه افتراءات لا أساس لها.