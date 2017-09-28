منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الكويتي الراحل د.عبد الله المحارب وسام الثقافة والعلوم والفنون (درجة التألق).



وقام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والفنون محمود اسماعيل بمنح شقيق الراحل الوسام نظرا لدوره في تعزيز الثقافة العربية فضلا عن مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وذلك على هامش اعمال الدورة غير العادية للمنظمة التي تستضيفها دولة الكويت.



وانطلقت اليوم اعمال الدورة غير العادية للمؤتمر العام للمنظمة لاختيار مدير عام لها خلفا للدكتور المحارب الذي وافته المنية في مايو الماضي.



وتعد دولة الكويت داعما اساسيا لجهود نشر التعليم والثقافة في الدول الاعضاء بالمنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بمجالات نشر العلم فضلا عن مواصلة دعمها لجهود المنظمات الاسلامية والعربية والدولية المعنية بقضايا التربية والعلوم والثقافة.



وتعد (ألكسو) احدى منظمات جامعة الدول العربية وتعنى بالحفاظ على الثقافة العربية وهي وكالة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومقرها في تونس.



وترفع (ألكسو) شعار البقاء من اجل الاستدامة لتحقيق رؤيتها واهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 2030 من اجل تربية فاعلة وبناءة تعد الناشئة لمواجهة تحديات المستقبل فضلا عن اهتمامها بتطوير الانشطة المتعلقة بمجالات التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي.



وتهدف (ألكسو) الى التمكين للوحدة الفكرية بين مكونات الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم وتنمية اللغة العربية وتيسير سبل تطويرها الى جانب رفع المستوى الثقافي للموارد البشرية في البلاد العربية.