نفت روسيا اليوم صحة الانباء التي تحدثت عن مصرع 150 مدنيا نتيجة قصف جوي روسي في محافظة ادلب السورية.



واتهم الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف في بيان وسائل الاعلام الغربية التي تناقلت هذه الانباء بانها " تتلاعب بالسذج " مشككا بصدقية مصادر هذه الانباء التي تروجها منظمة الدفاع المدني السورية.



واكد كوناشنيكوف ان القوات الروسية لا تقوم بقصف الاحياء المدنية انطلاقا من حرصها على تجنب الحاض الضرر بالمدنيين قائلا ان هذه القوات تقوم بقصف قواعد الارهابيين والمعدات ومخازن الذخيرة.



واوضح ان الطائرات الروسية عملت طيلة الاسبوع الماضي على قصف مواقع جبهة النصرة وتجمعات مسلحيها الذين حاولوا فك الحصار عن الارهابيين المحاصرين في عقريبات شرق حماة.



وقال ان القوات الروسية افشلت هذه المحاولات بعد ان قضت على المجموعات الارهابية التابعة لجبهة النصرة التي شاركت في هذه المحاولات.