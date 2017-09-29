محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية غرناطة التعاونية عن فوز عبدالله ظاهر المطيري بالمركز الاول بـ 113 صوتا، تلاه نواف سعد فهد النبهان بـ 103 أصوات، ثم جراح احمد شاهر الشريفي بـ 102 صوت، وحل رابعا مشاري عبدالله الشمري بـ 92 صوتا، وخامسا مبارك عبدالهادي الظفيري بـ 88 صوتا، وسادسا فواز رافع الضايع بـ 84 صوتا، وسابعا وليد خالد الابراهيم بـ 80 صوتا، وثامنا سالم جهاد متعب العنزي بـ 71 صوتا، وتاسعا يوسف راشد مطلق الهاجري بـ 71 صوتا مكررا.

وكانت الجمعية العمومية لجمعية غرناطة التعاونية ناقشت أول من امس التقريرين المالي والإداري وجرت الموافقة عليهما، وتأتي هذه الانتخابات لاول مرة بعد انفصالها عن جمعية الشامية والشويخ التعاونية وجرت في اجواء ديموقراطية.

وخلال اجتماع العمومية، قال رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية غرناطة التعاونية جمال الغريب ان العمل الجماعي يهدف إلى ان تكون جمعيتنا من الجمعيات الرائدة وواجهة التعاونيات، وسنبذل قصارى جهدنا من اجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة وتوفير كل الخدمات للاهالي وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

وشكر اعضاء الجمعية العمومية حضورهم لأول لقاء، ولجميع العاملين في الجمعية على تعاونهم البناء والمثمر، مع تمنياته للجميع ولأعضاء مجلس الإدارة التوفيق والسداد في العمل وتحقيق تطلعات اهالي المنطقة.