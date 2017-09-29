عادل الشنان

بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس تسليم أولى دفعات قسائم مشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني في مرحلته الأولى بإجمالي 2346 قسيمة بحضور ومتابعة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل حيث بلغ عدد الذين تقدموا إلى لجنة تسليم أذونات البناء وكتب الجهات الأخرى من أهالي مدينة غرب عبدالله المبارك قرابة الـ 100 مواطن.

وتطبيقا لتوجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل لحفظ حقوق جميع المواطنين على وجه سواء رفضت المؤسسة تسليم اثنين من المواطنين المخصص لهم في مشروع غرب عبدالله المبارك أذونات البناء الخاصة بهما لمخالفتهما شرط وجود شهادة إعاقة حديثة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة م.إبراهيم الناشي أنه سيتم تسليم الكتب الخاصة بمباشرة بناء القسائم الحكومية في مشروع غرب عبدالله المبارك، على 7 دفعات وعلى فترات أسبوعية، مبينا ان الدفعة الأولى منها تضم 395 قسيمة جميعها في القطاع B.

وأشار إلى ان المؤسسة قامت بتقسيم مناقصات مشروع المباني العامة لمنطقة غرب عبدالله المبارك إلى 4 أجزاء تمهيدا لتنفيذها تزامنا مع بناء المواطنين لقسائمهم، مشيرا إلى طرح المناقصة الأولى للمباني العامة وتشمل «15 مبنى يضم مدارس لجميع المراحل الدراسية، مساجد وتوابعها، مراكز صحية، محلات تجارية، أفرعا للجمعيات، ومراكز للضاحية تشمل مباني الخدمات الحكومية».

ولفت إلى تجهيز مستندات المناقصة الثانية من المباني العامة والتي تضم 16 مبنى مختلفا، تمهيدا لطرحها، مؤكدا ان مناقصة المباني الأولى ستغطي احتياجات المواطنين إلى حين إنجاز المناقصة الثانية.

وأعلن الناشي أن الأعمال الخاصة بالمحطة الرئيسية تسير وفق البرنامج الزمني المعد لها، إلى جانب دخول المحطات الفرعية الست مرحلة التنفيذ.

وأشار الناشي إلى وجوب إحضار شهادة إعاقة حديثة من هيئة الإعاقة لمن استفاد من أولوية المعاقين، مؤكدا ان المؤسسة ستقوم بإحالة الطلب في حال وجد تغيير بحالة المعاقين إلى لجنة مختصة لدراستها وتقيمها للبت بها إلى جانب واجب إحضار نسخ المستندات الأصلية المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

على هامش عملية التوزيع:

- حرص وزير الدولة لشؤون ألإسكان ياسر أبل على متابعة سير آلية العمل بنفسه وقام بجولة وقف خلالها على آراء المواطنين في الإجراءات ومدى رضاهم عنها، وأشاد بجهود مهندسي المشروع وتفانيهم الذي نتج عنه إنجاز المشروع قبل موعده.

- حرص بنك الائتمان على التواجد من خلال (بوث) خاص به للرد على استفسارات المواطنين بعد تسلمهم الكتاب الموجه للبنك، لبيان المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقرض الإسكاني.

- أشاد مواطنون بإجراءات المؤسسة وبسلاسة آلية العمل ومرونتها وسرعتها، كما أشادوا بجهود الوزير أبل وسعيه لإنجاز المشاريع الإسكانية وإنهاء ملف القضية السكنية الذي كان عالقا لسنوات قبل توليه حقيبة الإسكان.

- قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة باستقبال المواطنين وتوعيتهم بالمستندات المطلوبة بالإضافة إلى تنظيم دخول المواطنين الى لجنة تسليم كتب أذونات البناء وشهادات بنك الائتمان.