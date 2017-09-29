نفذنا 110 مشروعات من أصل 118 تم إدراجها على خطة الإدارة للعام الحالي

حققنا نقلة نوعية في خدمات التنمية الاجتماعية عبر خطط وإستراتيجيات طموحة

13 منطقة سجلت في المدن الصحية أولاها منطقة اليرموك الصحية التي سيزورها وفد من «الصحة العالمية» خلال نوفمبر المقبل حوار: ليلى الشافعي أكد مدير إدارة التنمية الاجتماعية في جمعية صندوق إعانة المرضى جاسم الربيع على الدور الحيوي الفاعل الذي تقدمه التنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف الجمعية عبر عدد من المشاريع والإنجازات المدرجة على خطط الإدارة سواء السنوية أو الخمسية، لافتا إلى أنه قام وفريق العمل على تطوير الإدارة وأقسامها حتى أصبحت من أهم الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ولها أهداف وخطط إستراتيجية تصب جميعها في صالح المرضى والمعوزين خاصة والمجتمع الكويتي بشكل عام. وأضاف الربيع في حوار خاص مع «الأنباء» أن عدد المستفيدين من مشاريع الإدارة بأقسامها الثلاثة التوعية الصحية والبرامج والمشروعات والعمل الاجتماعي والتطوعي خلال عام 2016 المنصرم بلغ 89050 فردا، لافتا إلى أن مشروع إفطار الصائم لهذا العام قدم قرابة 100 ألف وجبة لصالح 3405 أشخاص من عمالة وفنيين وخدمات امن يعملون بالمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية بالكويت خلال النصف الأول من 2017 الحالي، مبينا أن نسبة الإنجاز خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي للأنشطة والبرامج والمشاريع المحققة ناهزت 93% من المخطط لها خلال العام، لافتا إلى أن الإدارة مازال لديها المزيد الذي تسعى لتقديمه على مدار الأيام والسنوات المقبلة لخدمة الكويت وأهلها وقاطنيها. وتطرق الربيع إلى تأسيس الإدارة وإنجازاتها وما يجابهها من تحديات ومعوقات تسعى لحلها والتغلب عليها، فإلى التفاصيل:

بداية حدثنا عن تأسيس الإدارة والأهداف العامة التي دعت لتأسيسها.

٭ تأسست إدارة التنمية الاجتماعية كلجنة ضمن لجان صندوق إعانة المرضى في عام 2000/2001م وذلك لتفعيل مجموعة من الأهداف والمهام للتعاون وتكملة أهداف الجمعية مع مثيلتها مثل لجنة التوعية والإرشاد واللجنة النسائية آنذاك، إلا أن النقلة النوعية في تاريخ الإدارة بدأت منذ النصف الثاني من عام 2015 بعد وضع خطة عمل شاملة وجديدة تضمنت:

مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لهذه الإدارة بالتنسيق مع مجلس الإدارة فكان من أهمها نشر الوعي الصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي والمقيمين في هذا البلد المعطاء، فضلا عن تشجيع العمل التطوعي في المجال الصحي والاجتماعي وتنظيمه والتعاون مع الجمعيات والمبرات والمؤسسات والجهات الاجتماعية ذات العلاقة، ناهيك عن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز العلاقة مع كافة مؤسسات المجتمع حكومية وأهلية خاصة فيما يتعلق بعملها مثل وزارات الصحة والشؤون والتربية والأوقاف وغيرها، إضافة إلى تنظيم وإقامة الندوات والمحاضرات والأيام التوعوية الصحية المتخصصة في مجالات الأمراض المزمنة وتغيير السلوكيات الخاطئة كالتدخين والمخدرات والتي تمت إقامتها في المجمعات التجارية والأماكن الأخرى والمشاركة في المناسبات الصحية والاجتماعية وذلك بتقديم الدعم لأسر المرضى والفئات المتنوعة من المقيمين من خلال مشروع إفطار الصائم للعاملين في المستشفيات وكذلك الحقيبة المدرسية لأبناء المرضى بالتعاون مع الإدارة الطبية، ورحلات العمرة للمرضى وغيرها، فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة في الإسعافات الأولية والاجتماعية والتوعية الصحية، وتدريب العاملين في الجمعية من أعضاء وموظفين على رفع مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية.

كم عدد أقسام الإدارة والمهام الموكلة إلى كل قسم؟

٭ تتكون إدارة التنمية الاجتماعية من ثلاثة أقسام رئيسية وهي قسم التوعية الصحية، وقسم البرامج والمشروعات الخيرية، أما القسم الثالث فهو قسم العمل الاجتماعي والتطوعي ويتضمن وحدة الروابط الطبية ووحدة الأندية الاجتماعية ووحدة الفرق التطوعية.

وعن المهام الموكلة للأقسام فقد وضعنا خطة خمسية لتنشيط أداء ومهام كل قسم، بدأت فعليا منذ مطلع العام الماضي وتتضمن أعمال التطوير الإداري حيث اتخذت الإدارة رؤية واضحة لها في سياسة عملها قائمة على تأسيس العمل المؤسسي وتنفيذه من خلال عناصر محددة، ففي أعمال الشراكات المجتمعية للإدارة كانت مع بعض إدارات الجمعية مثل النسائية والحضانات ومركز مرضى السكر وتعاونت التنمية الاجتماعية مع بعض الجهات الحكومية كوزارة الصحة (إدارة تعزيز الصحة، إدارة التغذية والإطعام، إدارة خدمات العلاج الطبيعي، إدارة الطوارئ الطبية، إدارة الأدوية، المستشفيات الحكومية، المراكز الصحية)، ولم تكن وزارة الشؤون بمنأى عن ذلك حيث تمت الشراكة مع قطاع الرعاية الاجتماعية، قطاع تنمية المجتمع، وكذا وزارة الأوقاف قطاع المساجد، ووزارة التربية مع إدارات الأنشطة التربوية بمختلف المناطق التعليمية والهيئات العامة للرياضة والمجلس الأعلى للتخطيط وغيرهم، فضلا عن شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص وشراكات مجتمعية مع القطاع الأهلي متمثلا في مؤسسات المجتمع المدني.

أما عن قسم التوعية الصحية فتتمثل أهدافه في نشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع، وتمكين الجمهور العام بمختلف شرائحه من التعرف على مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم وترسيخ السلوك الصحي السليم، وفي قسم البرامج والمشاريع الخيرية نعمل على تنفيذ المشاريع الخيرية والبرامج الاجتماعية لفئة المعوزين من المرضى وأبنائهم والعمالة المساعدة التي تقدم خدمات للجسم الطبي.

ما إنجازات قسم التوعية الصحية خلال عام 2016؟

٭ بفضل الله ثم بمجهودات العاملين بالإدارة حقق القسم الأهداف العامة ودوره المنوط به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة التشغيلية للتنمية الاجتماعية لعام 2016 وتم تحديد الموضوعات والمشروعات التي تتمحور حولها أعمال القسم خلال العام وهي الوقاية من السمنة، والوقاية من أمراض القلب وتغيير بعض السلوكيات الصحية الخاطئة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأيام التوعوية بالمدارس بمعدل مدرسة لكل منطقة تعليمية، و73 محاضرة توعية صحية (الوقاية من خطر السمنة، الرياضة البدنية، التسوق الصحي، أضرار مشروبات الطاقة، إنقاذ الحياة)، وأنشطة أخرى (أفلام توعوية، مسابقات فنية وبدنية، مشاهد تمثيلية)، والاشتراك في معارض وملتقيات صحية وعددها 27 نشاطا بالمدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية والمساجد، ناهيك عن عمل مطبوعات التوعية الصحية ومقالات توعوية وتواصل اجتماعي ورسائل توعية صحية هاتفية بلغ عددها 345 ألف رسالة تقريبا.

وماذا عن إنجازات قسم البرامج والمشاريع؟

٭ تم تنفيذ أعمال وأنشطة البرامج والمشاريع خلال عام 2016 على أساس البحث عن بدائل دعم مختلفة ومتغيرة وقد تم الحصول على تبرعات نستطيع من خلالها تحقيق المتطلبات الأساسية للأهداف الإستراتيجية للخطة التشغيلية، علما بان التنمية الاجتماعية اعتمدت سياسة لقسم المشاريع والبرامج الخيرية تعتمد على شقين أساسيين، التنوع في البرامج والمشاريع الخيرية للمرضى واستهداف اكبر قدر ممكن من المستفيدين من هذه البرامج والأنشطة.

وتم من خلالها إعداد حفل اجتماعي لدار الرعاية الاجتماعية استفاد منه 25 من نزلاء الدور ومرافقوهم نحو 50 فردا، ومشروع كسوة الشتاء للحالات المستفيدة من خدمات الجمعية وبلغ عددها 150 أسرة وبتبرع من احد المحسنين، وكذلك إفطار الصائم للعمالة بالمستشفيات وبلغ عددهم 2060 عاملا يوميا بمعدل إجمالي وجبات 60734 وجبة على مدار الشهر وبتبرع من المحسنين وبيت الزكاة، مشروع توزيع لحوم الأضاحي وبلغ عددها 233 أضحية للحالات المستفيدة من خدمات الجمعية وبما يقارب 313 أسرة ولعدد 1264 فردا وبتبرع من المحسنين وبيت الزكاة، وتكريم الطلبة المتفوقين ل 50 طالبا وطالبة بحفل تمت إقامته بمقر الجمعية وبتوزيع جوائز نقدية وعينية، ومشاريع أخرى (الحقيبة المدرسية بتبرع من بيت الزكاة لعدد 407 طلاب وطالبات، دورات كمبيوتر ل 50 طالبا وطالبة بدعم عيني من مركز يوتيرن- ناهيك عن التنسيق والتعاون والدعم والإسناد لبرامج وأنشطة التوعية الصحية.

وذلك من خلال التعاون مع جهات ذات الشراكة المجتمعية في برامج التوعية الصحية (المدارس، المناطق التعليمية، إدارات وزارة الصحة، قطاع المساجد، تنمية المجتمع).

أما عن إنجازات قسم العمل الاجتماعي والتطوعي وهو تقديم الدعم والإسناد الإداري لرابطة «أبي أتعلم» من خلال توفير مخصص مالي واستحداث اللوائح والنظم الإدارية وتخصيص مكتب وايميل إلكتروني وأعداد جميع محاضر الاجتماعات وأعمال الأرشفة الإلكترونية وطباعة وإصدارات الرابطة بما يقدر ب 60 نشاطا، فضلا عن التعاون مع فريق الوقاية غاية من خلال إشراكه في الملتقيات الصحية وتقديم الدعم الإداري والمعنوي للفريق، إضافة إلى تقديم الدعم لمكتب منسق العمل التطوعي وتقديم بحث متكامل عن العمل التطوعي.

حدثنا عن أعمال الإدارة وإنجازاتها منذ بداية 2017 وحتى الآن؟

٭ إدارة التنمية الاجتماعية بشكل عام بدأت صحوة إنجازات وتنمية كبيرة منذ عام 2016 المنصرم واستمرت بل وتتضاعف خلال عام 2017 الحالي، فقد تم بفضل الله تقديم ما يقارب 100 ألف وجبة إفطار صائم لصالح 3405 أفراد كما تم تنفيذ مشروع كسوة الشتاء واستفاد منه 108 أفراد، وتم أيضا تنفيذ مشروع المؤونة الرمضانية وقد استفاد منه 252 حالة من الحالات المستحقة والمتعففة، كما تم ولأول مرة ماراثون الواكاثون لرواد المساجد تحت شعار «بورك لأمتي في بكورها» بشراكة مجتمعية مع وزارة الأوقاف قطاع مساجد محافظة الفروانية.

وأيضا مشروع «صيامك صحتك» والذي أقيم بشراكة مجتمعية مع كل من وزارة الأوقاف وإدارات قطاع المساجد بمحافظات الكويت ووزارة الصحة وقد تم تنفيذ 63 محاضرة ويوما توعويا في 42 مسجدا في كل محافظات الكويت، حيث شارك 17 طبيبا ومتخصصا واستشاريا بإعطاء المحاضرات فيما تم توعية الجمهور بمواضيع ضغط الدم والسكر والتغذية الصحية والتدخين والرياضة وصحة الفم والأسنان وتم أيضا توفير خدمة فحص السكري والضغط وتبين أن هناك 35 حالة ارتفاع في ضغط الدم لأشخاص ليسوا على علم وأيضا 25 حالة ارتفاع في السكري لأشخاص ليسوا على علم وتمت متابعة هذه الحالة من جانب الأطباء والمتخصصين، وقد تم تنفيذ 17 محاضرة بمدارس الكويت من خلال مشروعها التوعوي الصحي «الصحة... وأسلوب الحياة السليم»، فيما حققت الإدارة بمختلف أقسامها نحو 110 مشروعات من أصل 118 من المدرجة على خطة العام الحالي، وقد تنوعت تلك المشاريع بين مدن صحية ومشاريع ترفيهية وتشجيعية ودعم للمراكز الصحية، ومشاريع خيرية واجتماعية، ومحاضرات وندوات توعوية صحية، وحلقات نقاشية، ومطبوعات، وإعلام صحي ومعارض، وحققت أقسام الإدارة ما نسبته 80% من نسبة المخطط للخطة السنوية.

ما مشاريع الإدارة المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها؟

٭ نسعى من خلال الإدارة وأقسامها المتنوعة إلى إقامة معرض صحي بمبنى الجمعية الرئيسي بمنطقة الصباح الصحية لعرض مجسمات تعبر عن أنشطة إدارات الجمعية وفيديوهات توثيقية عن أنشطة ومشاريع الجمعية بطرق مبتكرة، فضلا عن إقامة دورات تدريبية للإسعافات الأولية، ناهيك عن فتح شراكات مجتمعية مع وزارة الصحة بخصوص نشاط حماية الطفل نفسيا وجسديا وصحيا واجتماعيا، واستكمال موضوع الصحة الأسرية وربطه بنشاط المقبلين على الزواج وأيضا فيما بعد الزواج وطرق التعامل مع الطفل الأول والخادمة وطرق اكتشاف العنف، بالإضافة إلى العيادة النفسية والاستفادة من تنوع المجالات بالصندوق لتغطية العيادة والتسهيل على المراجعين لتقبل الأمر وزيارة العيادة والاستفسار من الطبيب، وكذلك نسعى إلى زيادة التواصل مع المدن الصحية، وإقامة الملتقى الصحي وعيادة مكافحة التدخين ونادي المسنين، كما نصبو إلى الاهتمام بقضية الأخلاق المهنية في الهيئتين الطبية والتمريضية، وعقد دورات يحاضر فيها متخصصون في جميع المجالات (طبي، قانوني، اجتماعي)، والتواصل مع طلبة كلية الطب وطلبة المعاهد التمريضية لمعرفة متطلباتهم التدريبية، وتفعيل السلامة المهنية في مختلف المجالات.

ما التحديات والمعوقات التي تواجهكم؟

٭ لكل عمل لا بد من وجود المعوقات والتحديات التي تواجهنا والتي نطمح إلى تخطيها حتى نتمكن من الارتقاء بالأداء بشكل عام لإيصال المساعدات لمختلف فئات المجتمع والمحتاجين من المرضى واسرهم ونشر التوعية الصحية وكيفية الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، ومن تلك التحديات المعوقات المادية كعدم إقامة بعض المشاريع والبرامج بسبب عدم وجود ميزانية إضافة إلى عدم تعاون بعض الجهات بالصورة المطلوبة وكذلك انخفاض رواتب العاملين بالقطاع الخيري بشكل عام يجعله بيئة طاردة للكفاءات المهنية في مقابل أيضا عدم وجود التحفيز والتشجيع الكافي، ناهيك عن المعوقات الإدارية والمتمثلة في المخاطبات وموافقة جهات الاختصاص وما تتضمنه من روتين ودورة مستندية طويلة الأمد لأخذ الموافقات.