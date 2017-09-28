أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان انه رغم ثقته بأغلب موظفي الوزارة الا ان هناك قلة قليلة تخرب ، ولكي تكون قنوات الاتصال مفتوحة بينه وبين الجماهير طالب الوزير بابلاغه عن اي حالة فساد ، لأن مواجهـة الفساد تتطلب تكاتفنا جميعاً .

وعبر حسابه على "انستغرام" قال الروضان :رغم ثقتي المطلقة بأخواني موظفي وزارة التجارة الكرام، وبإخلاصهم الجم وأخلاقهم الرفيعة، إلا أنه قد يكون هناك عدد قليل منهم من يسعى لمصالح شخصية تدفعهم لتصرفات خارجة عن القانون والأخلاق الوظيفية العامة.



وبهذا الصدد وضمن سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجها في العمل عبر فتح قنوات الاتصال المباشرة مع المواطنين وعموم الناس، أرجو من الجميع إبلاغي شخصيا عن أي موظف يتصرف خارج القانون وبسلوك فاسد ، وسأقوم بنفسي بمتابعة هذه الحالة والتأكد منها كي نضمن عدم وقوع الظلم وتحقيق الإصلاح المنشود ، مختتما : بارك الله بكم ولكم وسدد على درب الصلاح خطاكم.

واشار الى ان الإيميل الخاص للتواصل هو Rpt_corruption@moci.gov.kw